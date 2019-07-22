Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 22.07.2019 20:50
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 20:50

giriş yerleri açıklandı! AÖF 3 ders sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitimlerine devam eden öğrenciler AÖF 3 ders sınavları hakkında detayları araştırıyor. için geri sayım başladı. Öğrencilerin merakla beklediği AÖF üç ders sınav giriş yerleri açıklandı. Peki, AÖF 3 ders sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF üç ders sınavı giriş yerleri açıklandı!

AÖF 3 ders sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyordu. Öğrenciler sınava az bir zaman kala AÖF 3 ders sınavı hakkında araştırmalarını sürdürüyordu. Sınav yerlerinin belli olmasıyla birlikte AÖF 3 ders sınav giriş belgesi nasıl alınır sorusu merakla araştırılıyor.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

AÖF üç ders sınavı için sınav giriş belgelerine 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresinden ya da AÖF bürolarından ulaşılabilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriAÖF üç ders sınavı giriş yerleri açıklandı! AÖF 3 ders sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri