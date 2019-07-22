AÖF 3 ders sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyordu. Öğrenciler sınava az bir zaman kala AÖF 3 ders sınavı hakkında araştırmalarını sürdürüyordu. Sınav yerlerinin belli olmasıyla birlikte AÖF 3 ders sınav giriş belgesi nasıl alınır sorusu merakla araştırılıyor.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

AÖF üç ders sınavı için sınav giriş belgelerine 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresinden ya da AÖF bürolarından ulaşılabilecek.

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