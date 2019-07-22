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  • 22.07.2019 17:53
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 17:53

22 Temmuz odsgm..gov.tr: bursluluk sınavı sonuçları! İşte MEB sonucu TC ile

Bursluluk sınav sonuçları 2019 eski adıyla sonuçları bugün tarafından öğrencilerin erişime açıldı. Devletin öğrencilere, lise bitimine kadar geri ödemesiz olarak ödeyeceği 260 lirayı almaya hak kazanan öğrenciler belli oluyor. 18 yaşını doldurmamış öğrencilerin alabilecek bursluluk parası Vakıfbank'a yatırılacak. İlk bursluluk ödemesi ile 2019 Ekim ayının ilk haftası yapılacak. sonuçlarının belli olmasıyla birlikte öğrenci 18 yaşını doldurana kadar geçerli olan burs, 5. 6. 7. 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9. 10. 11. 12. sınıf öğrencilerine geri ödemesiz olarak verilmektedir. Eski adıyla PYBS bursluluk sınav sonuçları http:/// adresinden sorgulanacak.

odsgm.meb.gov.tr: Bursluluk sınav sonuçları MEB tarafından bugün açıklandı. Devlet tarafından lise bitimine kadar geri ödemesiz 260 lira almaya hak kazanan öğrenciler netleşiyor. Eski adıyla PYBS sonuçları odsgm MEB sayfasından TC numarası ile sorgulanacak. Bursluluk ödemeleri Vakıfbank'a yapılacak ve ilk ödeme 1 Ekim'de başlayacak. Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri her ay ödenir. Genelde ödemeler yaklaşık 10-15 gün gecikmeyle ödenir. Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır. İşte MEB İOKBS sonucu TC ile osdgm sorgulama ve tüm detaylar

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HaberlerEğitim Haberleri22 Temmuz odsgm.meb.gov.tr: PYBS bursluluk sınavı sonuçları! İşte MEB İOKBS sonucu TC ile osdgm sorgulama
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