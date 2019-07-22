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  • 22.07.2019 13:55
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 13:55

: tercih sonuçları son dakika MEB açıkladı! İşte LGS yerleştirme sonucu

: Liselere Geçiş Sınavı () tercih sonuçları açıklandı. (MEB) tarafından na dair yapılacak açıklama merakla bekleniyordu. Peki, yüz binlerce öğrencinin beklediği biraz önce açıklandı. LGS tercih sonuçlarına ilişkin son detayları sizin için derledik. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 2019 tarihinde ilan edilecektir. Sonuçları öğrenmek için sitesi üzerinden kısmına giriş yapmanız gerekiyor.

Milyonlarca öğrenci bekliyordu! Açıklandı

meb.gov.tr: 22 Temmuz LGS tercih sonuçları son dakika MEB açıkladı! İşte E-okul LGS yerleştirme sonucu. LGS tercih sonuçları yüz binlerce öğrenci tarafından bekleniyordu. Yakın bir süreçte tercih işlemini gerçekleştiren öğrenciler şimdi LGS tercih sonuçlarına odaklanmıştı. Bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında LGS tercih sonuçları açıklandı mı sorusu yer alıyor. Peki, öğrencilerin heyecanla beklediği LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte LGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin detaylar... Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 05 Ağustos 2019 ve 10 Ağustos 2019 tarihlerinde ilan edilecektir. Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

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HaberlerEğitim Haberleri22 Temmuz meb.gov.tr: LGS tercih sonuçları son dakika MEB açıkladı! İşte E-okul LGS yerleştirme sonucu
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