22 Temmuz lise tavan ve taban puanları! LGS boş kontenjan listesi hangi okul kaç kişi alacak? LGS boş kontenjan listesi 2019! Milyonlarca öğrencinin büyük bir heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı. İstediği liseye yerleşemeyenler nakil döneminde tercih yapacaklar. Okulların boş kontenjan durumu ise bu noktada önemli oluyor. Hiçbir yere yerleşemeyen ya da istediği tercihlere girmeyenler için nakil dönemleri yapılacak. Nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. MEB'in yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.