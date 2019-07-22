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  • 22.07.2019 10:06
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 10:06

.gov.tr adresinde! ?

Bursluluk sınavına giren öğrenciler büyük bir heyecanla nı beklemeye başladı. Öğrenciler konuyla ilgili 'ndan () yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte konuya dair bilgiler... Milli Eğitim Bakanlığı sonuçların açıklanacağı tarihi olarak duyurdu. Ancak saate ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Geçen seneki sınavın sonuçları saat 14.00'te açıklanmıştı. Eski adıyla olan bursluluk sınavından başarı olmak için belli bir net sayısı çıkarmak gerekiyor. 2019 'den başarılı olmak için 80 net çıkarmak gerekiyor. Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir. Peki sonuçları saat kaçta açıklanacak? PYBS bursluluk sınavı sonuçları adresinde

22 Temmuz İOKBS sonuçları saat kaçta açıklanacak? PYBS bursluluk sınavı sonuçları meb.gov.tr adresinde. On binlerce öğrencinin bursluluk sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Öğrenci ve veliler Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, öğrenci ve velilerin merakla beklediği İOKBS sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte bursluluk sınavı sonuçlarına dair merak edilenler... Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Süresi 18 yaşına kadar olup, 5. Sınıftan 11. Sınıf dahil olmak üzere bu sınıf aralığındaki kişiler bursu alabilmektedir. Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir. Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır

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HaberlerEğitim Haberleri22 Temmuz İOKBS PYBS bursluluk sınav sonuçları meb.gov.tr adresinde! PYBS bursları paraları ne zaman yatar?
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