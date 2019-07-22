22 Temmuz İOKBS sonuçları saat kaçta açıklanacak? PYBS bursluluk sınavı sonuçları meb.gov.tr adresinde. On binlerce öğrencinin bursluluk sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Öğrenci ve veliler Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, öğrenci ve velilerin merakla beklediği İOKBS sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte bursluluk sınavı sonuçlarına dair merak edilenler... Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Süresi 18 yaşına kadar olup, 5. Sınıftan 11. Sınıf dahil olmak üzere bu sınıf aralığındaki kişiler bursu alabilmektedir. Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir. Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır