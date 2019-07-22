2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre, okulların hangi tarihte açılacağı belli oldu. Geçtiğimiz günlerde anasınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa gidecek öğrencilerin okul bilgileri belirlendikten sonra, 22 Temmuz'da lise tercih sonuçları açıklandı. Bu gelişmelerin ardından okulların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? İşte MEB'in yayınladığı o takvim...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

İşte 2019-2020 eğitim öğretim yılı ile ilgili tüm detayları...