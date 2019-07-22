Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 22.07.2019 16:12
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 16:12

meslek lisesi ları açıklandı mı?

Milyonlarca öğrencinin beklediği LGS tercih yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Şimdi adaylar taban ve tavan puanlarını merak ediyor. Bu bağlamda ları ve bölümleri yoğun ilgi görüyor. Sağlık meslek liseleri taban puanları nedir? (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirmede, mesleki ve teknik Anadolu liseleri de yüzde 98 doluluk oranına ulaştı. Mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin de yüzde 41'i birinci tercihindeki bir okula yerleşti. Şimdi gözler ikinci nakil tarihlerinde. Peki meslek lisesi ları açıklandı mı? nedir?

2019 Sağlık meslek lisesi boş kontenjanları açıklandı mı?

2019 Sağlık meslek lisesi boş kontenjanları açıklandı mı? Sağlık meslek lisesi taban tavan puanları nedir? Sağlık meslek lisesi taban puanları ve kontenjanları araştırılıyor. LGS tercih sonuçları 22 Temmuz'da erişime açıldı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirmede, mesleki ve teknik Anadolu liseleri de yüzde 98 doluluk oranına ulaştı. Birinci nakil zamanında MEB boş kontenjanları yayınlayacak. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleşemeyen öğrenciler ile yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, boş kontenjanlar listesini araştırmaya başladı. Ancak, MEB tarafından boş kontenjanlar henüz açıklanmadı. Boş kontejanlar listesinin nakil işlemlerinin yapılacağı tarihe yakın bir zamanda yayınlanması bekleniyor.

2019 LİSE TAVAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim Haberleri2019 Sağlık meslek lisesi boş kontenjanları açıklandı mı?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri