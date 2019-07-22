2019 Sağlık meslek lisesi boş kontenjanları açıklandı mı? Sağlık meslek lisesi taban tavan puanları nedir? Sağlık meslek lisesi taban puanları ve kontenjanları araştırılıyor. LGS tercih sonuçları 22 Temmuz'da erişime açıldı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirmede, mesleki ve teknik Anadolu liseleri de yüzde 98 doluluk oranına ulaştı. Birinci nakil zamanında MEB boş kontenjanları yayınlayacak. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleşemeyen öğrenciler ile yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, boş kontenjanlar listesini araştırmaya başladı. Ancak, MEB tarafından boş kontenjanlar henüz açıklanmadı. Boş kontejanlar listesinin nakil işlemlerinin yapılacağı tarihe yakın bir zamanda yayınlanması bekleniyor.

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