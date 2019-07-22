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  • 22.07.2019 16:15
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 16:15

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Bursluluk sınav sonuçları 2019 eski adıyla sonuçları bugün tarafından öğrencilerin erişime açılacak. Devletin öğrencilere, lise bitimine kadar geri ödemesiz olarak ödeyeceği 260 lirayı almaya hak kazanan öğrenciler belli oluyor. 18 yaşını doldurmamış öğrencilerin alabilecek bursluluk parası Vakıfbank'a yatıyor. Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri her ay ödenir. Genelde ödemeler yaklaşık 10-15 gün gecikmeyle ödenir. Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır. Peki 2019 PYBS ? ?

Bursluluk ödemesi kaç para ilk ödeme ne zaman hangi ay?

2019 PYBS İOKBS bursluluk ödemesi kaç para ilk ödeme ne zaman hangi ay? Bursluluk sınavı ödemeleri ne kadar? Bursluluk sınav sonuçları MEB tarafından bugün açıklanıyor. Devlet tarafından lise bitimine kadar geri ödemesiz 260 lira almaya hak kazanan öğrenciler netleşiyor. Eski adıyla PYBS sonuçları odsgm MEB sayfasından TC numarası ile sorgulanacak. Bursluluk ödemeleri Vakıfbank'a yapılacak ve ilk ödeme 1 Ekim'de başlayacak. Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alırsınız. Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Süresi 18 yaşına kadar olup, 5. Sınıftan 11. Sınıf dahil olmak üzere bu sınıf aralığındaki kişiler bursu alabilmektedir.

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