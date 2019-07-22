2019 PYBS İOKBS bursluluk ödemesi kaç para ilk ödeme ne zaman hangi ay? Bursluluk sınavı ödemeleri ne kadar? Bursluluk sınav sonuçları MEB tarafından bugün açıklanıyor. Devlet tarafından lise bitimine kadar geri ödemesiz 260 lira almaya hak kazanan öğrenciler netleşiyor. Eski adıyla PYBS sonuçları odsgm MEB sayfasından TC numarası ile sorgulanacak. Bursluluk ödemeleri Vakıfbank'a yapılacak ve ilk ödeme 1 Ekim'de başlayacak. Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alırsınız. Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Süresi 18 yaşına kadar olup, 5. Sınıftan 11. Sınıf dahil olmak üzere bu sınıf aralığındaki kişiler bursu alabilmektedir.