Bursluluk sınav sonuçları 2019 eski adıyla PYBS sonuçları bugün MEB tarafından öğrencilerin erişime açılacak. Devletin öğrencilere, lise bitimine kadar geri ödemesiz olarak ödeyeceği 260 lirayı almaya hak kazanan öğrenciler belli oluyor. 18 yaşını doldurmamış öğrencilerin alabilecek bursluluk parası Vakıfbank'a yatıyor. Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri her ay ödenir. Genelde ödemeler yaklaşık 10-15 gün gecikmeyle ödenir. Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır. Peki 2019 PYBS İOKBS bursluluk ödemesi kaç para ilk ödeme ne zaman hangi ay? Bursluluk sınavı ödemeleri ne kadar?