2019 LGS 2. tercihler ne zaman? LGS lise boş kontenjanlar taban taban puanlar! LGS ikinci tercihler. LGS 2019 tercih sonuçları açıklandı.1 Haziran'da öğrenciler LGS'ye girdiler ve 24 Haziran tarihinde ise LGS sonuçları açıklandı. Bugün LGS 1.yerleştirme sonuçları açıklandı.Şimdi ise LGS 2.tercih dönemi öğrencileri bekliyor. Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.