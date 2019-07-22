2019 yılı İOKBS PYBS parası hangi aylarda ödenecek - PYBS burs ücreti ne kadar oldu? Bursluluk sınavı sonuçları için MEB kesin tarihi açıkladı. 2019 İOKBS sonuçları için artık geri sayım başladı. Kaç gün sonra bursluluk sınavı açıklanacak soruları 2 Haziran'da yapılan sınavın ardından merak konusu oldu. Bursluluk sınavı sonuçları 22 Temmuz günü öğrencilerin sorgulamasına açılacak. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerini katıldığı İOKBS sonuçları http://odsgm.meb.gov.tr adresinden online TC şifresi ile sorgulanacak. Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız.