YKS tercih döneminde öğrenciler üniversitelerin taban puanları hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu nedenle tercih yapacak öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları hakkında araştırmalara devam ediyor.
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlandığını belirtti.
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