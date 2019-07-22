YKS tercih döneminde öğrenciler üniversitelerin taban puanları hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu nedenle tercih yapacak öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları hakkında araştırmalara devam ediyor.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlandığını belirtti.

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