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  • 22.07.2019 22:50
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 22:50

2 yıllık ve 4 yıllık üniversite ! ?

YKS tercih dönemi için beklenen gün geldi çattı. Tercih yapacak öğrenciler arama motorlarında 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Tercih dönemi esnasında üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması öğrencilere fikir verecek. Peki, ?

İşte 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları...

YKS tercih döneminde öğrenciler üniversitelerin taban puanları hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu nedenle tercih yapacak öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları hakkında araştırmalara devam ediyor.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlandığını belirtti.

YKS 2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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