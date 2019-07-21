PYBS İOKBS 2019 e-okul tercihleri nasıl yapılacak? İOKBS İlk burs ödemesi e-okul açıklaması var mı? 2019 yılı PYBS sonucu parasız yatılılık veya bursluluktan faydalanma hakkı kazanan öğrenciler okul tercihi yapacaklar. PYBS Tercih kodları, bursluluk kodları ve tercih listeleri (http://www.meb.gov.tr) ile (http://oges.meb.gov.tr) internet adreslerinde olacak. 2019 PYBS Tercih Kılavuzu, e kılavuz E okul uygulaması üzerinden indirilebilecek. Tercihler yapıldıktan sonra kazanıp kazanmadığınızı PYBS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğreneceksiniz. İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek. Okul müdürlükleri, öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.