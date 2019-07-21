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  • 21.07.2019 17:11
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 17:11

2019 tercihleri nasıl yapılacak? İOKBS İlk burs ödemesi e-okul açıklaması var mı?

sonuçları 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde ""ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir. Bu bağlamda İOKBS 2019 tercihleri nasıl yapılacak sorusu oldukça merak ediliyor. PYBS 2019 sonuçlarına ayrıca E Okul sistemi üzerinde de giriş yaparak öğrenebileceksiniz. Tercihler yapıldıktan sonra PYBS kazanıp kazanmadığınızı PYBS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğreneceksiniz.

PYBS İOKBS 2019 e-okul tercihleri nasıl yapılacak?

PYBS İOKBS 2019 e-okul tercihleri nasıl yapılacak? İOKBS İlk burs ödemesi e-okul açıklaması var mı? 2019 yılı PYBS sonucu parasız yatılılık veya bursluluktan faydalanma hakkı kazanan öğrenciler okul tercihi yapacaklar. PYBS Tercih kodları, bursluluk kodları ve tercih listeleri (http://www.meb.gov.tr) ile (http://oges.meb.gov.tr) internet adreslerinde olacak. 2019 PYBS Tercih Kılavuzu, e kılavuz E okul uygulaması üzerinden indirilebilecek. Tercihler yapıldıktan sonra kazanıp kazanmadığınızı PYBS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğreneceksiniz. İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek. Okul müdürlükleri, öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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