MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 3 ayda bir yatan bursluluk maaşları artık 1 ayda bir hesaplara yatmaya başladı ve bu konuda bir düzenleme geldi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) kazanan ve lise eğitiminin sonuna kadar maaş alacak öğrenciler aylık 250 TL alıyor. PYBS bursunun yeni yılda ne kadar artacağı ile ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi. Bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım sürerken öğrenciler İOKBS burs ücretlerinin 2019 yılında ne zaman ödeneceğini ve burs parasının ne kadar olduğunu araştırıyor. Yeni adıyla 2 Haziran'da yapılan İOKBS sonuçları 22 Temmuz günü açıklanacak. Peki İOKBS PYBS parası hangi aylarda ödenecek - PYBS burs ücreti ne kadar oldu?