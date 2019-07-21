MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 3 ayda bir yatan bursluluk maaşları artık 1 ayda bir hesaplara yatmaya başladı ve bu konuda bir düzenleme geldi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) kazanan ve lise eğitiminin sonuna kadar maaş alacak öğrenciler aylık 250 TL alıyor. PYBS bursunun yeni yılda ne kadar artacağı ile ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi. Bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım sürerken öğrenciler İOKBS burs ücretlerinin 2019 yılında ne zaman ödeneceğini ve burs parasının ne kadar olduğunu araştırıyor. Yeni adıyla 2 Haziran'da yapılan İOKBS sonuçları 22 Temmuz günü açıklanacak. Peki İOKBS PYBS parası hangi aylarda ödenecek - PYBS burs ücreti ne kadar oldu?
PYBS burs ücreti ne kadar oldu MEB açıkladı mı? 2019 yılı İOKBS PYBS parası hangi aylarda ödenecek?
2019 yılı İOKBS PYBS parası hangi aylarda ödenecek - PYBS burs ücreti ne kadar oldu? Bursluluk sınavı sonuçları için MEB kesin tarihi açıkladı. 2018 İOKBS sonuçları için artık geri sayım başladı. Kaç gün sonra bursluluk sınavı açıklanacak soruları 2 Haziran'da yapılan sınavın ardından merak konusu oldu. Bursluluk sınavı sonuçları 22 Temmuz günü öğrencilerin sorgulamasına açılacak. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerini katıldığı İOKBS sonuçları http://odsgm.meb.gov.tr adresinden online TC şifresi ile sorgulanacak. Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız.
- Bursluluk sınavı taban puanları açıklandı mı?
- Okullar ne zaman açılacak?
- Lise nakilleri ne zaman başlayacak?
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