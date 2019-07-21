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  • 21.07.2019 21:46
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 21:46

? ? İşte 2019-2020 eğitim öğretim takvimi

Haziran ayında karnelerini alan öğrenciler yaklaşık üç ay sürecek yaz tatiline başlamıştı. Milyonlarca öğrenci ve veli tatilde okulların açılacağı tarihle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ? ? İşte 2019-2020 eğitim öğretim takvimi...

Okullar ne zaman açılacak?

Milyonlarca öğrenci 14 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline başladı. Öğrencilerin yaz tatilinde merakla araştırdığı konular arasında okulların açılacağı tarih yer alıyor. Öğrenciler "Okullar ne zaman açılıyor?" sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte 2019-2020 eğitim öğretim takvimine dair detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

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