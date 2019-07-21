Milyonlarca öğrenci 14 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline başladı. Öğrencilerin yaz tatilinde merakla araştırdığı konular arasında okulların açılacağı tarih yer alıyor. Öğrenciler "Okullar ne zaman açılıyor?" sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte 2019-2020 eğitim öğretim takvimine dair detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.