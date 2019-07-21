meb.gov.tr: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Bursluluk Sınavı'nın sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. 4 seçenekli 100 soru sorulduğu sınavın sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 PYBS İOKBS devlet bursluluk sınav sonuçlarına ait tüm bilgiler haberimizin detayında... 2 Haziran'da MEB tarafından yapılan bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması öğrencilerin gündeminde. İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019'da açıklanacak. Bursluluk sınavından geçmek için 80 net çıkarmak gerekiyor. Burs ödemeleri ise 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlayacak.