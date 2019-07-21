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  • 22.07.2019 00:35
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 00:35

saat kaçta açıklanacak? LGS tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Yüz binlerce öğrenci heyecanla nın açıklanmasını bekliyor. İyi bir lisede eğitim görmek öğrenciler sonuçlara odaklandı. Aynı zamanda LGS tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir sorusu da merak konusu oldu. Peki, açıklanacak? LGS tercih sonuçlarına ilişkin son detaylar...

LGS tercih sonuçları nereden öğrenilir?

LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sonuçların açıklanmasını bekleyen öğrenciler aynı zamanda LGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir sorusuna yanıt arıyor.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS tercih sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecek. LGS 2019 tercih sonuçlarının ardından öğrencilerin nakil başvuruları başlayacak.

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