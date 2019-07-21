LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sonuçların açıklanmasını bekleyen öğrenciler aynı zamanda LGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir sorusuna yanıt arıyor.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS tercih sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecek. LGS 2019 tercih sonuçlarının ardından öğrencilerin nakil başvuruları başlayacak.
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