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  • 21.07.2019 20:18
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 20:20

? sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Sınav giriş yerleri açıklandı mı?

? 'nde eğitimlerini sürdüren öğrenciler 3 ders sınavı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda AÖF sınav giriş belgesi yayımlanıp yayımlanmadığı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, AÖF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak? AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitim gören öğrenciler AÖF 3 ders sınavlarını sorgulatıyor. Sınava sayılı günler kala AÖF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak sorusu merakla araştırılıyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte cevabı...

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AÖF üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00'da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecek.

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