Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitim gören öğrenciler AÖF 3 ders sınavlarını sorgulatıyor. Sınava sayılı günler kala AÖF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak sorusu merakla araştırılıyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte cevabı...
AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
AÖF üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00'da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecek.
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