2019 PYBS İOKBS sonuçları nasıl öğrenilir? İOKBS PYBS sonuçlarına nereden bakılır?Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı merak ediliyor. 2019 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sınav sonuçlarına dair merak edilenler ve MEB İOKBS bursluluk sınavı sonuç öğrenme ekranı... Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanacağını belirtmiş saate ilişkin bir detay paylaşmamıştı. Fakat geçen sene sonuçları saat 14.00'te ilan edilmişti. Bu sene de sonuçların saat 14.00'te açıklanması bekleniyor. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.