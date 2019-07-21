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  • 21.07.2019 17:24
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 17:24

2019 sınavı açıkladı mı? İşte

sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www..gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur. Peki İOKBS sınavı kaç? MEB tarafından açıklandı mı?

Bursluluk sınavı taban puanları açıklandı mı?

2019-2020 eğitim öğretim döneminde faydalanmak üzere bursluluk sınavına katılım sağlayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı değerlendirmeye odaklandı. Bakanlığın açıkladığı taban ve tavan puanlar arasında yer alan öğrenciler, yeni adıyla İOKBS olarak açıklanan bursluluk sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki, bursluluk sınav sonuçları nereden öğrenilebilecek? İşte, taban puanlar ve tüm detaylar. PYBS Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Süresi 18 yaşına kadar olup, 5. Sınıftan 11. Sınıf dahil olmak üzere bu sınıf aralığındaki kişiler bursu alabilmektedir. Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır.

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