Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 22.07.2019 08:49
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 08:49

2019 .gov.tr (İOKBS PYBS )

.gov.tr: tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Bursluluk Sınavı'nın sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. 4 seçenekli 100 soru sorulduğu sınavın sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 devlet bursluluk sınav sonuçlarına ait tüm bilgiler haberimizin detayında... 2 Haziran'da MEB tarafından yapılan bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması öğrencilerin gündeminde. İOKBS sonuçları 2019'da açıklanacak. Bursluluk sınavından geçmek için 80 net çıkarmak gerekiyor. Burs ödemeleri ise 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlayacak.

meb.gov.tr: MEB tarafından ülke genelinde düzenlenen eski adı PYBS olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) heyecanla beklenen sonuçları 'meb.gov.tr' adresinden sınava katılanların erişimine açılacak. PYBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu 2 Haziran'da sınava giren öğrencilerin gündeminde. MEB tarafından yapılan İOKBS sınav sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Sınavdan geçer not almak için 80 net gerekiyor. Bursluluk ödemeleri ise Ekim ayında başlayacak. Eski adıyla PYBS olan bursluluk sınavından başarı olmak için belli bir net sayısı çıkarmak gerekiyor. 2019 İOKBS'den başarılı olmak için 80 net çıkarmak gerekiyor. İşte 2019 PYBS İOKBS sınav sonuçları öğrenme ekranı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim Haberleri2019 PYBS İOKBS sınav sonuçları öğrenme ekranı meb.gov.tr TC ile giriş (İOKBS PYBS bursluluk sınav sonucu)
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri