meb.gov.tr: MEB tarafından ülke genelinde düzenlenen eski adı PYBS olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) heyecanla beklenen sonuçları 'meb.gov.tr' adresinden sınava katılanların erişimine açılacak. PYBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu 2 Haziran'da sınava giren öğrencilerin gündeminde. MEB tarafından yapılan İOKBS sınav sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Sınavdan geçer not almak için 80 net gerekiyor. Bursluluk ödemeleri ise Ekim ayında başlayacak. Eski adıyla PYBS olan bursluluk sınavından başarı olmak için belli bir net sayısı çıkarmak gerekiyor. 2019 İOKBS'den başarılı olmak için 80 net çıkarmak gerekiyor. İşte 2019 PYBS İOKBS sınav sonuçları öğrenme ekranı