DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS'de başarılı olmak için ter dökmek için binlerce aday DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih şimdi merakla araştırılıyor. Adaylar aynı zamanda DGS tercihleri ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, DGS sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.