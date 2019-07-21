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  • 21.07.2019 23:00
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 23:02

2019 ne zaman açıklanacak? ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından gerçekleştirilen sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Sınavda ter döken binlerce aday sonuçlara odaklandı. Bu nedenle çok araştırılan sorular arasında sorusu yer alıyor. Peki, başlayacak?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS'de başarılı olmak için ter dökmek için binlerce aday DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih şimdi merakla araştırılıyor. Adaylar aynı zamanda DGS tercihleri ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, DGS sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

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