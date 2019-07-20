KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM tarafından 20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi Sınavları oturumlarında detaylar belli oldu. KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) alanlarında gerçekleştiriliyor. Peki, KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2019 lisans KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2019 KPSS Alan Bilgisi sınavları 20-21 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Adaylar sınavda işaretledikleri soruların doğruluğunu teyit etmek için soruları ve cevap anahtarını merak etmeye başladı. Soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Ancak, bir önceki sınavlara bakarak yürütülen tahminler sonucunda, KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevaplarının 23 Temmuz 2019 tarihinde erişime açılması bekleniyor. Tarih tahmini olup, ÖSYM tarafından gelecek resmi açıklamayı beklemekte fayda var.