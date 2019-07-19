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  • 20.07.2019 02:03
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 02:22

Lise nakilleri ne zaman başlayacak? işlemi tarihleri belli oldu mu?

LGS tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte LGS yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şimdi on binlerce öğrenci ve veli "Lise nakilleri ne zaman başlayacak?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, işlemi tarihleri belli oldu mu? İşte merakla beklenen LGS yerleştirme sonuçlarına ve nakil işlemlerine dair detaylar...

Lise nakilleri ne zaman başlayacak?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçları öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih işlemlerini tamamlayıp gözlerini tercih sonuçlarına çevirdi. Peki, lise nakilleri ne zaman başlayacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da "http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr" adreslerinden ilan edilecek. Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

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