Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçları öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih işlemlerini tamamlayıp gözlerini tercih sonuçlarına çevirdi. Peki, lise nakilleri ne zaman başlayacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da "http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr" adreslerinden ilan edilecek. Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.