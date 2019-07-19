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  • 20.07.2019 02:18
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 02:24

? oldu? MEB e-Okul kayıt sorgulama ekranı

Vatandaşlar nın ne zaman başlayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde "?" sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, oldu? İşte konu hakkında merak edilen bazı detaylar...

İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor?

İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? Çocukları okula başlayacak olan veliler ilkokul kayıt tarihleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu nedenle İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor sorusu merakla araştırılıyor. Peki, okula başlama yaşı kaç oldu? İşte o soruların yanıtı...

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Velilerin gözü kulağı ilkokul kayıt tarihlerinde. Ancak ilkokul kayıtlarının ne zaman başlayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.

E-OKUL ÜZERİNDEN KAYIT İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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