İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? Çocukları okula başlayacak olan veliler ilkokul kayıt tarihleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu nedenle İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor sorusu merakla araştırılıyor. Peki, okula başlama yaşı kaç oldu? İşte o soruların yanıtı...
İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Velilerin gözü kulağı ilkokul kayıt tarihlerinde. Ancak ilkokul kayıtlarının ne zaman başlayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.
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