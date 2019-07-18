YKS TYT AYT ile hangi bölümler tercih edilebilir? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 YKS tercih kılavuzu yayınlandı ve tercihlerin 23-29 Temmuz'da yapılacağı bildirildi. YKS TYT AYT'ye katılan adaylar lisans programlarının taban puanlarını araştırmaya başladı. Tercih dönemi öncesinde 4 yıllık üniversitelerin kontenjan bilgisini ve taban puanlarını haberimizden görüntüleyebilirsiniz. Peki, YKS TYT AYT ile hangi bölümler tercih edilebilir? YKS TYT AYT 4 yıllık üniversitelerin taban puanı kaç? İşte konu ile ilgili detaylar...

TYT AYT İLE HANGİ BÖLÜMLER TERCİH EDİLEBİLİR?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2019 YKS tercih kılavuzu ile birlikte 4 yıllık bölümler için taban puanları ve kontenjanlar açıklandı. Tercih kılavuzunda Tablo-4 olarak yayınlanan tabloda TYT AYT ile tercih edilebilecek bölümler görülebiliyor. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra Tablo-4'ü açarak tercih edebileceğiniz bölümlerin kontenjanlarını, başarı sıralamasını ve taban puanlarını görüntüleyebilirsiniz.