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  • 18.07.2019 16:27
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 16:27

2019: , nasıl yapılır? 2019 yapılacak?

2019 yayınlandı. YKS tercihleri için heyecanlı bekleyişte olan öğrencilere müjdeli haber ÖSYM'den geldi. Tercih ile ilgili genel bilgileri haberimizde derledik. Peki, ? ? 2019 yapılacak? YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite adayları dikkat! Tercih takvimi belli oldu...

YKS tercih kılavuzu 2019 için bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile birlikte, üniversiteye tercih için tarih belli oldu. Merkezi yerleştirme için tercih işleminin nasıl yapılacağını araştıran öğrenciler için tercih dönemine ait tüm detayları haberimizde derledik. Peki, YKS tercihleri ne zaman? YKS tercihleri nasıl yapılır? 2019 üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 YKS üniversite tercihleri ile ilgili merka edilen her şey...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

2019 YKS tercih işlemleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2019-TYT'de150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını,2019-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

YKS TERCİH KILAVUZU 2019 İÇİN TIKLAYIN

TABLO 3 ve TABLO 4 İÇİN TIKLAYIN

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