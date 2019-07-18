Yeditepe Üniversitesi fiyatları 2019 - 2020! İşte Yeditepe Üniversitesi tıp, diş hekimliği, hukuk ve diğer bölüm ücretleri. Yeditepe Üniversitesi fiyatları 2019! YKS sınav sonuçları dün açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrencileri yoğun bir tercih dönemi bekliyor. Özel üniversitelerin ücretleri ise tercih yapacakların ilgilendiği bir alan olarak yer alıyor. Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ulaşabilirsiniz. YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler.