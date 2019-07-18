Sakarya Üniversitesi taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı? İşte Sakarya Üniversitesi 2019 YKS kontenjanları. 15-16 tarihlerinde gerçekleştirilen ve iki milyonu aşkın adayın katılım sağladığı sınavın sonuçları bu gece açıklandı. YKS sonuçları görüntülemek için sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi ÖSYM'nin sonuç sayfasına akın etti. Puanlarını görüntüleyen adaylar hemen ardından ise hayalini kurduğu üniversitenin taban puanı ve başarı sıralamasını araştırmaya başladı. 2019 Sakarya Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması da en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, Sakarya Üniversitesi taban puanları belli oldu mu?