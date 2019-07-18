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  • 18.07.2019 10:21
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 10:21

taban tavan puanları, açıklandı mı? İşte Sakarya Üniversitesi 2019 kontenjanları

sonuçları bu gece erişime açıldı. 'nin resmi internet sitesine akın eden ve puanlarını görüntüleyen adaylar şimdi ise hayal ettiği üniversitenin başarı sıralamaları ve ları konusunda araştırmalara başladı. taban puanları ve da en çok ilgi gösterilen konular arasında yer aldı. Yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla beklenen YKS tercih dönemi 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. 2019 Sakarya Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? İşte ayrıntılar…

Sakarya Üniversitesi taban tavan puanları, başarı sıralaması

Sakarya Üniversitesi taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı? İşte Sakarya Üniversitesi 2019 YKS kontenjanları. 15-16 tarihlerinde gerçekleştirilen ve iki milyonu aşkın adayın katılım sağladığı sınavın sonuçları bu gece açıklandı. YKS sonuçları görüntülemek için sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi ÖSYM'nin sonuç sayfasına akın etti. Puanlarını görüntüleyen adaylar hemen ardından ise hayalini kurduğu üniversitenin taban puanı ve başarı sıralamasını araştırmaya başladı. 2019 Sakarya Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması da en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, Sakarya Üniversitesi taban puanları belli oldu mu?

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