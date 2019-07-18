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  • 18.07.2019 17:07
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 17:22

neler? TYT 2 yıllık üniversitelerin taban puanı, başarı sıralaması kaç?

YKS tercih kılauzu yayınlandı. Tercih kılavuzu ile birlikte üniversitelerin kontenjanları ile taban puanları belli oldu. YKS'nin sadece TYT oturumuna katılan öğrenciler 2 yıllık bölümlere tercih yapabilecekler. Peki, TYT ile hangi bölümler tercih edilebilir? TYT 2 yıllık üniversitelerin taban puanı kaç? İşte detaylar...

Sadece TYT ile alan bölümler neler?

TYT ile hangi bölümler tercih edilebilir? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 YKS tercih kılavuzu yayınlandı ve tercihlerin 23-29 Temmuz'da yapılacağı bildirildi. TYT'ye katılan adaylar ön lisans programlarının taban puanlarını araştırmaya başladı. Tercih dönemi öncesinde 2 yıllık üniversitelerin kontenjan bilgisini ve taban puanlarını haberimizden görüntüleyebilirsiniz. Peki, TYT ile hangi bölümler tercih edilebilir? TYT 2 yıllık üniversitelerin taban puanı kaç? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

TYT İLE HANGİ BÖLÜMLER TERCİH EDİLEBİLİR?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2019 YKS tercih kılavuzu ile birlikte 2 yıllık bölümler için taban puanları ve kontenjanları açıklandı. Tercih kılavuzunda Tablo-3 olarak yayınlanan tabloda TYT ile tercih edilebilecek bölümler görülebiliyor. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra Tablo-3'e açarak tercih edebileceğiniz bölümlerin kontenjanlarını ve taban puanlarını görüntüleyebilirsiniz.

TYT 2 YILLIK ÜNİVERSİTE KONTENJAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

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