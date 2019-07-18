TYT ile hangi bölümler tercih edilebilir? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 YKS tercih kılavuzu yayınlandı ve tercihlerin 23-29 Temmuz'da yapılacağı bildirildi. TYT'ye katılan adaylar ön lisans programlarının taban puanlarını araştırmaya başladı. Tercih dönemi öncesinde 2 yıllık üniversitelerin kontenjan bilgisini ve taban puanlarını haberimizden görüntüleyebilirsiniz. Peki, TYT ile hangi bölümler tercih edilebilir? TYT 2 yıllık üniversitelerin taban puanı kaç? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

TYT İLE HANGİ BÖLÜMLER TERCİH EDİLEBİLİR?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2019 YKS tercih kılavuzu ile birlikte 2 yıllık bölümler için taban puanları ve kontenjanları açıklandı. Tercih kılavuzunda Tablo-3 olarak yayınlanan tabloda TYT ile tercih edilebilecek bölümler görülebiliyor. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra Tablo-3'e açarak tercih edebileceğiniz bölümlerin kontenjanlarını ve taban puanlarını görüntüleyebilirsiniz.