TYT ile hangi bölümler tercih edilebilir? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 YKS tercih kılavuzu yayınlandı ve tercihlerin 23-29 Temmuz'da yapılacağı bildirildi. TYT'ye katılan adaylar ön lisans programlarının taban puanlarını araştırmaya başladı. Tercih dönemi öncesinde 2 yıllık üniversitelerin kontenjan bilgisini ve taban puanlarını haberimizden görüntüleyebilirsiniz. Peki, TYT ile hangi bölümler tercih edilebilir? TYT 2 yıllık üniversitelerin taban puanı kaç? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
TYT İLE HANGİ BÖLÜMLER TERCİH EDİLEBİLİR?
ÖSYM tarafından yayınlanan 2019 YKS tercih kılavuzu ile birlikte 2 yıllık bölümler için taban puanları ve kontenjanları açıklandı. Tercih kılavuzunda Tablo-3 olarak yayınlanan tabloda TYT ile tercih edilebilecek bölümler görülebiliyor. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra Tablo-3'e açarak tercih edebileceğiniz bölümlerin kontenjanlarını ve taban puanlarını görüntüleyebilirsiniz.
TYT 2 YILLIK ÜNİVERSİTE KONTENJAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
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