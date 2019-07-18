Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 14 Haziran'da dağıtılan karneler ile birlikte yaklaşık üç aylık yaz tatiline çıkan öğrenciler, yeni dönem için hazırlıklara başladı. MEB ilk defa eğitim hayatına başlayacak anasınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortakokul 5. sınıf öğrencilerinin okul bilgilerini e-Okul sistemine girdi. Çocuklarının hangi okula gideceğini öğrenen veliler, yeni dönemin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, 2019-2020 Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? Ara tatiller ne zaman yapılacak?

MEB TAKVİMİ: OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların hangi tarihte başlayacağına dair merak edilen sorular yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

İşte 2019-2020 eğitim öğretim yılı ile ilgili tüm detayları...