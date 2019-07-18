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  • 18.07.2019 19:36
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 19:36

? 2019-2020 KYK kredi ve burs başvuru tarihi açıklandı mı?

KYK burs ve kredi başvuruları için araştırmalar devam ediyor. YKS tercih takviminin belli olması ile birlikte üniversiteye başlayacak olan öğrenciler burs ve kredi başvuru tarihini araştırmaya başladı. Peki, ? 2019-2020 KYK kredi ve burs başvuru tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

KYK burs başvurusu ne zaman?

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik verilen burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvurularını yapacaklar. Üniversite tercihlerini yapacak öğrenciler konu ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman? 2019-2020 KYK kredi ve burs başvuru tarihi açıklandı mı? İşte 2019 KYK burs ve kredi tarihi ile ilgili merak edilenler...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK'dan burs ve kredi almak isteyen öğrenciler başvuru tarihini araştırıyor. Ancak yurt başvurusu gibi burs ve kredi başvurularının da tarihi henüz belli olmadı. Burs ve kredi başvuruları yurt başvurularının tamamlanmasının ardından alınacak. 2018 yılında burs ve kredi başvuruları ekim ayı içerisinde alınmıştı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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