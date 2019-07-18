Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2019! Kocaeli Üniversitesi kaç puanla alıyor? KOU tercih başarı sıralaması. Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2019! Dün gece ÖSYM tarafından son dakika olarak açıklanan YKS sınav sonuçları merakla takip ediliyor. Üniversite hayali kuran binlerce öğrenci artık tercih zamanını bekliyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversiteleri arasında yer alan Kocaeli Üniversitesi'nin taban ve tavan puanları araştırılmaya başlandı. İşte Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2019! Mühendislik Fakültesi kaç puanla alıyor? Merak edilen detaylar haberimizde... YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih dönemi için süreç başlamış olacak. Tercihler, 7-14 Ağustos tarihlerinde yine Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak.