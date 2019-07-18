Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2019! Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversiteleri içinde bulunan Kocaeli Üniversitesi, özellikle Mühendislik Fakülesi'nin başarısıyla adından söz ettiriyor. Binlerce talibin tercihleri arasında bulunacak üniversitenin taban ve taban puanları araştırılmaya başlandı. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu açıklaması merakla planlanıyor. İşte Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2019! Mühendislik Fakültesi kaç puanla alıyor? Sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz... Yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla beklenen YKS tercih dönemi 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ulaşabilirsiniz.