Bilgi Üniversitesi fiyatları 2019 - 2020! İşte Bilgi Üniversitesi mühendislik, hukuk ve diğer bölüm ücretleri. 2019 Bilgi Üniversitesi fiyatları nedir? ÖSYM'nin YKS sonuçlarını açıklamasıyla birlikte öğrenciler üniversite tercihlerini yapacaklar. En çok merak edilen okullardan birisi olan Bilgi Üniversitesi'nin bölüm fiyatları vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Peki 2019 Bilgi Üniversitesi ücretleri nedir? İşte ayrıntılar... Yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla beklenen YKS tercih dönemi 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.