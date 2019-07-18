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  • 18.07.2019 14:27
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 14:27

fiyatları 2019 - 2020! İşte Bilgi Üniversitesi mühendislik, hukuk ve diğer bölüm ücretleri

'nin üniversite sınav sonuçlarını açıklamasıyla birlikte öğrencileri tercih heyecanı sardı. Öğrenciler aldıkları puanlarına göre en iyi okullara yerleşecekler. Öğrenciler tarafından en çok merak edilen okullardan biri olan 'nin, fiyatları araştırılıyor. Peki Üniversitesi fiyatları nedir? İstanbul Bilgi Üniversitesi kurulduğundan beri muhtelif süreçlerde bünyesine aldığı Kuştepe (32.000 m2), Dolapdere (21.000 m2), santral istanbul (ek bina ile 148.000 m2) ve Kozyatağı (4.300 m2) olmak üzere 4 kampüste toplam yaklaşık 206.000 m2 alanda öğrencilerine ve Türkiye'deki akademik hayata katkı sağlamaktadır.

2019 - 2020 Bilgi Üniversitesi ücretleri!

Bilgi Üniversitesi fiyatları 2019 - 2020! İşte Bilgi Üniversitesi mühendislik, hukuk ve diğer bölüm ücretleri. 2019 Bilgi Üniversitesi fiyatları nedir? ÖSYM'nin YKS sonuçlarını açıklamasıyla birlikte öğrenciler üniversite tercihlerini yapacaklar. En çok merak edilen okullardan birisi olan Bilgi Üniversitesi'nin bölüm fiyatları vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Peki 2019 Bilgi Üniversitesi ücretleri nedir? İşte ayrıntılar... Yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla beklenen YKS tercih dönemi 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

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