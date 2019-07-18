Bahçeşehir Üniversitesi ücretleri 2019 -2020 Bahçeşehir Üniversitesi bölüm bölüm fiyatlar. Bahçeşehir Üniversitesi ücretleri 2019! Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS sınav sonuçları dün gece açıklandı. Sonuçların ardından öğrencileri yoğun bir tercih maratonu bekliyorlar. Özel üniversite tercih edecekler ücretleri merak ediyor. İşte Bahçeşehir Üniversitesi fiyatları... Bahçeşehir Üniversitesi, 1998 yılında Bahçeşehir-Uğur Eğitim Vakfı tarafından açılan vakıf üniversitesi. İlk olarak İstanbul'un Bahçeşehir semtinde kurulan üniversite, 2006-2007 akademik yılında tüm fakülteleriyle Beşiktaş ilçesine taşındı. "İstanbul'un Kalbinde Bir Dünya Üniversitesi" sloganıyla yola çıkılarak kurulan Bahçeşehir Üniversitesi'nin İstanbul dışında farklı ülkelerde de 7 tane kampüsü bulunmaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi 2007 yılında "Superbrands of Turkey" ödülü almıştır.