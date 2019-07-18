Bahçeşehir Üniversitesi ücretleri 2019 -2020 Bahçeşehir Üniversitesi bölüm bölüm fiyatlar. Bahçeşehir Üniversitesi ücretleri 2019! Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS sınav sonuçları dün gece açıklandı. Sonuçların ardından öğrencileri yoğun bir tercih maratonu bekliyorlar. Özel üniversite tercih edecekler ücretleri merak ediyor. İşte Bahçeşehir Üniversitesi fiyatları... Bahçeşehir Üniversitesi, 1998 yılında Bahçeşehir-Uğur Eğitim Vakfı tarafından açılan vakıf üniversitesi. İlk olarak İstanbul'un Bahçeşehir semtinde kurulan üniversite, 2006-2007 akademik yılında tüm fakülteleriyle Beşiktaş ilçesine taşındı. "İstanbul'un Kalbinde Bir Dünya Üniversitesi" sloganıyla yola çıkılarak kurulan Bahçeşehir Üniversitesi'nin İstanbul dışında farklı ülkelerde de 7 tane kampüsü bulunmaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi 2007 yılında "Superbrands of Turkey" ödülü almıştır.
Bahçeşehir Üniversitesi ücretleri 2019 -2020 Bahçeşehir Üniversitesi bölüm bölüm fiyatlar
Bahçeşehir Üniversitesi ücretleri 2019! YKS sonuçlarını öğrenen adaylar başarı sıralamaları ve taban puanlarına göre tercihlerini yapacaklar. Özel üniversiteler tercihler arasında öne çıkıyor. Bahçeşehir Üniversitesi, 1998 yılında Bahçeşehir-Uğur Eğitim Vakfı tarafından açılan vakıf üniversitesi. İlk olarak İstanbul'un Bahçeşehir semtinde kurulan üniversite, 2006-2007 akademik yılında tüm fakülteleriyle Beşiktaş ilçesine taşındı. Yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla beklenen YKS tercih dönemi 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Özel üniversitelerin fiyatlarına göre tercih süreçleri tamamlanacak. İşte 2019-2020 Bahçeşehir Üniversitesi fiyatları...
- Okullar ne zaman açılacak?
- İktisat bölümü taban ve tavan puanları açıklandı mı?
- 2019 Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?
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