AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler 24 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında yaz okuluna kayıt yaptırdılar. Toplam 5 dersin seçilebildiği yaz okulunda sınav tarihi belli oldu. Öte yandan yaz okulu sınav merkezi tercihi için son viraja girildi. Peki, AÖF yaz okulu sınav merkezi tercihi son gün ne zaman? 2019 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? İşte ayrıntılar...

YAZ OKULU SINAV MERKEZİ TERCİHİ SON GÜN NE ZAMAN?

Sınav merkezi tercihi 19 Temmuz'da sona erecek. Yaz okulu sınav merkezi tercihini 19 Temmuz 2019 tarihine kadar yapan öğrenciler belirtmiş oldukları sınav merkezinde sınava katılacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak değişiklikler işleme alınmamaktadır.

2019 AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır.

Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanmaktadır.