AÖF taban tavan puanları belli oldu. YKS tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından tercih süreci 23-29 Temmuz tarihlerinde olacak. Tercih yapacak öğrencilerden eğitimini açıköğretim olarak devam ettirecek olanlar Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümleri ile taban tavan puanlarını araştırıyorlar. Peki, AÖF AÖF bölümleri neler? 2019-2020 AÖF taban tavan puanı kaç? İşte AÖF taban puanları ile ilgili merak edilenler...
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF BÖLÜMLERİ İLE TABAN PUANLARI
|ÖĞR.
|PUAN
|GENEL
|OK.BİR
|2018-YKS
|2018-YKS
|PROGRAM ADI (2)
|SÜRE
|TÜRÜ
|KONT.
|KONT.
|ÖZEL KOŞUL VE
|0,12 BAŞARI
|EN KÜÇÜK
|(3)
|(4)
|(5)
|(6)
|AÇIKLAMALAR (7)
|SIRASI (8)
|PUAN (9)
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi)
|Açıköğretim Fakültesi
|Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)
|2
|TYT
|2250
|57
|9, 81
|1247000
|221,74819
|Adalet (Açıköğretim)
|2
|TYT
|2500
|63
|9
|809000
|254,23164
|Aşçılık (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1750
|44
|9
|1514000
|203,98015
|Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim)
|2
|TYT
|2000
|50
|9
|1540000
|202,25115
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1300
|33
|9, 14
|1652000
|194,29190
|Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim)
|2
|TYT
|500
|13
|9
|1537000
|202,49020
|Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim)
|2
|TYT
|500
|13
|9
|1609000
|197,51783
|Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
|2
|TYT
|3500
|88
|9, 743
|969000
|241,43290
|Dış Ticaret (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1200
|30
|9
|1510000
|204,26075
|Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1100
|28
|9, 14, 81, 723, 830
|1235000
|222,55056
|Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim)
|2
|TYT
|750
|19
|9
|1544000
|201,96660
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1750
|44
|9, 81
|1692000
|190,69353
|Ev İdaresi (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1000
|25
|9
|1701000
|189,76480
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim)
|2
|TYT
|800
|20
|9
|1503000
|204,74033
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)
|2
|TYT
|3700
|93
|9
|1637000
|195,43139
|İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim)
|2
|TYT
|18000
|450
|9
|İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim)
|2
|TYT
|800
|20
|9, 299, 786
|1395000
|211,85493
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1400
|35
|9
|1447000
|208,42531
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)
|2
|TYT
|2000
|50
|9
|...
|----
|İşletme Yönetimi (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1800
|45
|9
|1377000
|213,07218
|Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim)
|2
|TYT
|300
|8
|9
|1574000
|199,92097
|Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)
|2
|TYT
|2500
|63
|9, 81
|1471000
|206,84878
|Lojistik (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1000
|25
|9
|1398000
|211,63123
|Marka İletişimi (Açıköğretim)
|2
|TYT
|600
|15
|9
|1636000
|195,55952
|Medya ve İletişim (Açıköğretim)
|2
|TYT
|500
|13
|9
|1549000
|201,62033
|Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim)
|2
|TYT
|275
|7
|9
|1636000
|195,51784
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim)
|2
|TYT
|2100
|53
|9
|1633000
|195,74288
|Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim)
|2
|TYT
|400
|10
|9, 273
|1158000
|227,78587
|Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim)
|2
|TYT
|500
|13
|9
|1472000
|206,80055
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim)
|2
|TYT
|750
|19
|9
|1519000
|203,69428
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)
|2
|TYT
|5750
|144
|9
|Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)
|2
|TYT
|8500
|213
|9
|1574000
|199,92241
|Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim)
|2
|TYT
|2000
|50
|9
|...
|----
|Spor Yönetimi (Açıköğretim)
|2
|TYT
|900
|23
|9
|1346000
|215,15523
|Tarım (Açıköğretim)
|2
|TYT
|800
|20
|9
|1600000
|198,11953
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1500
|38
|9, 14
|1053000
|235,25784
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim)
|2
|TYT
|600
|15
|9, 81
|1627000
|196,21839
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Açıköğretim)
|2
|TYT
|250
|7
|9, 81
|1610000
|197,45599
|Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1500
|38
|9
|1299000
|218,29882
|Yaşlı Bakımı (Açıköğretim)
|2
|TYT
|2000
|50
|9
|1671000
|192,67619
|Yerel Yönetimler (Açıköğretim)
|2
|TYT
|700
|18
|9
|1546000
|201,84199
|Engelliler Entegre Yüksekokulu
|Bilgisayar Operatörlüğü
|2
|TYT
|15
|1
|93
|1100000
|231,90200
|Yapı Ressamlığı
|2
|TYT
|11
|1
|93
|205,04000
|Eskişehir Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|2
|TYT
|60
|2
|243
|495000
|286,40059
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|2
|TYT
|65
|2
|243
|931000
|244,32406
|Dış Ticaret
|2
|TYT
|65
|2
|243
|768000
|257,74575
|Emlak ve Emlak Yönetimi
|2
|TYT
|60
|2
|243
|1079000
|233,35225
|Pazarlama
|2
|TYT
|60
|2
|243
|1005000
|238,74261
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|2
|TYT
|60
|2
|243
|833000
|252,14737
|Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
|2
|TYT
|80
|2
|464000
|290,56417
|Eczane Hizmetleri
|2
|TYT
|80
|2
|569000
|277,51388
|Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
|2
|TYT
|65
|2
|808000
|254,33155
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|2
|TYT
|80
|2
|437000
|294,34728
|Yaşlı Bakımı
|2
|TYT
|80
|2
|880000
|248,33844
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.