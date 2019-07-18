AÖF taban tavan puanları belli oldu. YKS tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından tercih süreci 23-29 Temmuz tarihlerinde olacak. Tercih yapacak öğrencilerden eğitimini açıköğretim olarak devam ettirecek olanlar Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümleri ile taban tavan puanlarını araştırıyorlar. Peki, AÖF AÖF bölümleri neler? 2019-2020 AÖF taban tavan puanı kaç? İşte AÖF taban puanları ile ilgili merak edilenler...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF BÖLÜMLERİ İLE TABAN PUANLARI