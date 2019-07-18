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  • 19.07.2019 09:21
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 09:21

2019 ! , başarı sıralaması açıklandı mı?

taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı? İşte Anadolu Üniversitesi 2019 . YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Anadolu Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler Anadolu Üniversitesi ları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması... 'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Anadolu Üniversitesi taban tavan puanları, başarı sıralaması

Anadolu Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması nedir? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Anadolu Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler Anadolu Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor.
Yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla beklenen YKS tercih dönemi 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ulaşabilirsiniz. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması...

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