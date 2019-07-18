ÖSYM dün gece saatlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı. Bugün ise tercih kılavuzunu yayınladı. Milyonlarca üniversite adayı ise büyük bir yoğunluk oluşturdu. Bir çok aday ise 4 yıllık üniversiteye girebilmek için yeteri kadar puan alamadı. Bu öğrenciler yönünü açıköğretime çevirdi ve bu nedenle açıköğretim fakültelerinde yer alan bölümler merak edildi.

AÇIKÖĞRETİME KAÇ PUANLA GİRİLİR?

TYT'de 150-180 arası puan alan adaylar sadece meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açıköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT puanlarının en az biri 180 olan adaylar YKS'ye girmeye hak kazanabilecek. Sınavda 180 ve üzeri puan alanlar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını hem de TYT puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecek. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için ise TYT puanlarından en az birinin 150 ve üzeri olması gerekecek.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM BÖLÜMLERİ

Acil Durum ve Afet Yönetimi Adalet Aşçılık Bankacılık ve Sigortacılık Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Çağrı Merkezi Hizmetleri Çocuk Gelişimi Dış Ticaret Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Emlak ve Emlak Yönetimi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Ev İdaresi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Halkla İlişkiler ve Tanıtım İlahiyat (Arapça)İlahiyat İnsan Kaynakları Yönetimi İşletme Yönetimi Kültürel Miras ve Turizm Laborant ve Veteriner Sağlık Lojistik Marka İletişimi Medya ve İletişim Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Özel Güvenlik ve Koruma Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Radyo ve Televizyon Programcılığı Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sosyal Hizmetler Spor Yönetimi Tarım Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Seyahat Hizmetleri Yaşlı Bakımı Yerel Yönetimler Web Tasarımı ve Kodlama

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM BÖLÜMLERİ LİSANS:

Coğrafya Çocuk Gelişimi Felsefe İktisat İnsan Kaynakları Yönetimi İş Sağlığı ve Güvenliği İşletme Sosyoloji Tarih Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Yönetim Bilişim Sistemleri ÖN LİSANS Adalet Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Kültürel Miras ve Turizm Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Sosyal Hizmetler Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Yaşlı Bakımı Çocuk Gelişimi İş Sağlığı ve Güvenliği Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2019-YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

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