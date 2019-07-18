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  • 19.07.2019 09:38
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 09:38

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YKS 2019 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından düşük puan alan öğrenciler açıköğretime yönelmeye başladı. Peki ? İşte açıköğretim üniversite bölümleri...​ 2019-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacak. Yerleştirme sonuçları 'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden adaylara duyurulacak, sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren, Anadolu üniversitesinin bir fakültesidir. Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir.

Açıköğretime kaç puanla girilir?

ÖSYM dün gece saatlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı. Bugün ise tercih kılavuzunu yayınladı. Milyonlarca üniversite adayı ise büyük bir yoğunluk oluşturdu. Bir çok aday ise 4 yıllık üniversiteye girebilmek için yeteri kadar puan alamadı. Bu öğrenciler yönünü açıköğretime çevirdi ve bu nedenle açıköğretim fakültelerinde yer alan bölümler merak edildi. Peki açıköğretime kaç puanla girilir? 2019 açıköğretim üniversite bölümleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler... 2019-YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır.

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