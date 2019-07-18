ÖSYM dün gece saatlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı. Bugün ise tercih kılavuzunu yayınladı. Milyonlarca üniversite adayı ise büyük bir yoğunluk oluşturdu. Bir çok aday ise 4 yıllık üniversiteye girebilmek için yeteri kadar puan alamadı. Bu öğrenciler yönünü açıköğretime çevirdi ve bu nedenle açıköğretim fakültelerinde yer alan bölümler merak edildi. Peki açıköğretime kaç puanla girilir? 2019 açıköğretim üniversite bölümleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler... 2019-YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır.