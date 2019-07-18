Barajı geçmeyen öğrenciler özel üniversiteye girebiliyor mu? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündemde YKS ile ilgili detaylar konuşulmaya başlandı. Tercih yapabilmek için adaylar bazı şartları sağlaması gerekiyor. Onlardan biri ise baraj puanı... YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
2019 YKS baraj altı kalanlar tercih yapabiliyor mu, ne yapacak? Barajsız alan özel üniversiteler var mı?
Baraj puansız alan özel üniversiteler var mı? 2019 YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 17 Temmuz gecesi açıklanan sonuçlar sonrası öğrencileri yoğun bir tercih dönemi bekliyor. Öğrenciler aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini yapacaklar. Baraj puanı altında kalan öğrenciler ise tercih yapıp yapamayacağı konusunda detayları merak ediyor. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.
- İş bulma garantili bölümler neler?
- Bahçeşehir Üniversitesi ücretleri 2019! İşte fiyat listesi!
- Yeditepe Üniversitesi fiyatları 2019 - 2020!
- Üniversite adayları dikkat! Tercih takvimi belli oldu...
- Anadolu Üniversitesi taban tavan puanları, başarı sıralaması
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.