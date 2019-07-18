Barajı geçmeyen öğrenciler özel üniversiteye girebiliyor mu? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündemde YKS ile ilgili detaylar konuşulmaya başlandı. Tercih yapabilmek için adaylar bazı şartları sağlaması gerekiyor. Onlardan biri ise baraj puanı... YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.