ÖSYM 2019 YKS kontenjanları kılavuzu YKS tercih kılavuzu üniversite başarı sıralamaları taban ve tavan puanlar. YKS kontenjanları kılavuzu 2019! Üniversite eğitimi almak isteyenler YKS sınavına girdiler. YKS 2019 sonuçları dün açıklandı. Bugün ise tercih kılavuzu yayınlandı. Öğrenciler tercih kılavuzuna göre tercihlerini gerçekleştirecekler. İşte YKS tercih kılavuzu. Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Kılavuzda tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2019-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar, tablo 4'teki yükseköğretim programlarını ise 2019-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecek.

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