ÖSYM'nin üniversite sınav sonuçlarını açıklamasıyla birlikte öğrencileri tercih heyecanı sardı. Öğrenciler aldıkları puanlarına göre en iyi okullara yerleşecekler. Öğrenciler tarafından en çok merak edilen okullardan biri olan Bilgi Üniversitesi'nin, fiyatları araştırılıyor. Peki 2019 Bilgi Üniversitesi fiyatları nedir? İstanbul Bilgi Üniversitesi kurulduğundan beri muhtelif süreçlerde bünyesine aldığı Kuştepe (32.000 m2), Dolapdere (21.000 m2), santral istanbul (ek bina ile 148.000 m2) ve Kozyatağı (4.300 m2) olmak üzere 4 kampüste toplam yaklaşık 206.000 m2 alanda öğrencilerine ve Türkiye'deki akademik hayata katkı sağlamaktadır.