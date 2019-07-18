Bahçeşehir Üniversitesi ücretleri 2019! YKS sonuçlarını öğrenen adaylar başarı sıralamaları ve taban puanlarına göre tercihlerini yapacaklar. Özel üniversiteler tercihler arasında öne çıkıyor. Bahçeşehir Üniversitesi, 1998 yılında Bahçeşehir-Uğur Eğitim Vakfı tarafından açılan vakıf üniversitesi. İlk olarak İstanbul'un Bahçeşehir semtinde kurulan üniversite, 2006-2007 akademik yılında tüm fakülteleriyle Beşiktaş ilçesine taşındı. Yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla beklenen YKS tercih dönemi 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Özel üniversitelerin fiyatlarına göre tercih süreçleri tamamlanacak. İşte 2019-2020 Bahçeşehir Üniversitesi fiyatları...