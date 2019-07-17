yokatlas.yok.gov.tr: YKS sonuçlarının açıklanması ardından milyonlarca öğrenci, YÖK Atlas YSK tercih robotu nasıl kullanılır merak ediyor. Peki üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? YÖK Atlas tercih robotu nedir? YÖK Atlas 2019 YKS tercih robotu nasıl kullanılır? İşte YÖK Atlas YKS tercih robotuyla tüm bilmeniz gerekenler.... Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YGS/LYS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ulaşabilirsiniz. öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.