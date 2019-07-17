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  • 17.07.2019 11:05
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 11:07

ATLAS 2019 güncel listesi son dakika ve bölümler listesi

sonuçları açıklandı şimdi milyonlarca öğrencinin yeni gündemi üniversite tercihi yapma. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihler tarihleri arasında yapılacak. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih dönemi için süreç başlamış olacak. Tercihler, 7-14 Ağustos tarihlerinde yine Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak. Tercih bildirim işlemi tamamladıktan sonra 'Tercih Süresi' içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilecek. Peki 2019 YKS puanına göre hangisi? tarafından henüz 2019 yılı güncel üniversite taban tavan puanları açıklanmadı ÖSYM taban tavan puanları açıklandığında anında haberimizde olacak.

En düşük puanla öğrenci alan üniversiteler ve bölümler listesi

YÖK ATLAS YKS 2019 güncel listesi son dakika en düşük puanla öğrenci alan üniversiteler ve bölümler listesi. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci için tercih süresi başladı. Puanını öğrenen öğrenciler şimdi üniversitelerin tavan ve taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki YKS sonucuna göre 200 puanla nereye girilir, 175 puanlar nereye girilir, 180 puanlar nereye girilir sorularının yanıtını araştırıyor. Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ulaşabilirsiniz.

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