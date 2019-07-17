Türk dili ve edebiyatı taban puanları ve başarı sıralaması 2019! YKS 2019 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler bölüm tercihlerini yapacaklar. ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavında aldıkları puanlara göre öğrenciler tercihlerini gerçekleştirecek. Üniversite adaylarının en çok merak ettiği bölümlerden biri ise Türk dili ve edebiyatı. Türk dili ve edebiyatı bölümünü okumak isteyen öğrenciler taban puanlarını araştırmaya başladılar. İşte 2019 Türk dili ve edebiyatı taban puanları! 2019-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacak. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden adaylara duyurulacak, sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler.