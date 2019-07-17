Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS 2019 sonuçları açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 2,5 milyondan fazla adayın katılmıştı. Tarih bölümü düşünen öğrenciler, tarih bölümünün taban puanlarını merak etmeye başladılar. YKS sınavına giren öğrenciler tarih taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte tarih taban puanları 2019! Adaylar tercihlerini yaparken, kendi başarı sıralamalarının yanında istedikleri bölümün 2018'deki başarı sırasını da dikkate alacak. Bu yüzden adaylar 2018'de yerleşen adayları netlerini, başarı sıralamalarını ve üniversite taban puanlarını merak ediyor. Tercih döneminde adaylara yol gösteren tüm bu bilgiler internette merak ediliyor.