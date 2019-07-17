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  • 17.07.2019 13:51
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 13:51

üniversite ve 2019! yüzdelik dilimleri

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin girdiği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı () sonuçları açıklandı. bölümünü isteyen üniversite adayı öğrenciler büyük bir merakla sınıf öğretmenliği larını araştırmaya başladılar. İşte tarih taban puanları 2019! Son 4 yılın lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler gibi detaylar adayların tercih sürecine yön verecek. Kılavuzda tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2019-'de 150 ve üzeri puan alanlar, tablo 4'teki yükseköğretim programlarını ise 2019-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecek.

Tarih taban puanları ve başarı sıralaması 2019!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS 2019 sonuçları açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 2,5 milyondan fazla adayın katılmıştı. Tarih bölümü düşünen öğrenciler, tarih bölümünün taban puanlarını merak etmeye başladılar. YKS sınavına giren öğrenciler tarih taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte tarih taban puanları 2019! Adaylar tercihlerini yaparken, kendi başarı sıralamalarının yanında istedikleri bölümün 2018'deki başarı sırasını da dikkate alacak. Bu yüzden adaylar 2018'de yerleşen adayları netlerini, başarı sıralamalarını ve üniversite taban puanlarını merak ediyor. Tercih döneminde adaylara yol gösteren tüm bu bilgiler internette merak ediliyor.

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