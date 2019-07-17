Sosyal Hizmet taban puanları ve başar sıralaması 2019! YKS 2019 sonuçları açıklandı. Öğrenciler tercih yapacakları bölümlerin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Öğrencilerin tercih maratonu sonuçların açıklanmasıyla başladı. Merak edilen bölümlerden biri ise Sosyal Hizmet. İşte Sosyal Hizmet taban puanları... 2019-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacak. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden adaylara duyurulacak, sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler.