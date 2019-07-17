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  • 17.07.2019 10:27
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 10:27

üniversite Sosyal Hizmet ları ve başarı sıralaması 2019!

Sosyal Hizmet ları ve başar sıralaması 2019! Üniversite eğitimi almak isteyenler 'ye girdiler. 2019 YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte tercih süreci başlayacak. Öğrenciler bölümler ve puanlarını meral ediyor. Öne çıkan bölümlerden biri ise Sosyal Hizmet oldu. İşte ... Kılavuzda tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2019-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar, tablo 4'teki yükseköğretim programlarını ise 2019-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecek. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacak. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu olmayacak. YKS üniversite Sosyal Hizmet taban puanları ve başarı sıralaması 2019!

Sosyal Hizmet taban puanları ve başar sıralaması

Sosyal Hizmet taban puanları ve başar sıralaması 2019! YKS 2019 sonuçları açıklandı. Öğrenciler tercih yapacakları bölümlerin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Öğrencilerin tercih maratonu sonuçların açıklanmasıyla başladı. Merak edilen bölümlerden biri ise Sosyal Hizmet. İşte Sosyal Hizmet taban puanları... 2019-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacak. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden adaylara duyurulacak, sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler.

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